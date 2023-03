Rennervations: il trailer italiano della serie Disney+ con Jeremy Renner

Ecco il trailer italiano della serie TV con Jeremy Renner protagonista, dal titolo Rennervations. Le puntate saranno disponibili sulla piattaforma streaming Disney+ dal 12 aprile.

Qui sotto trovate il trailer.

Ecco le parole di Jeremy Renner sul progetto:

Ho intrapreso questo percorso ormai da molti anni e ho iniziato nella mia comunità costruendo veicoli per le persone bisognose. Ma qualche anno fa ho pensato: ‘Come posso fare per aumentare il mio impegno e creare un impatto più grande su un’intera comunità?’, e questo è ciò che fa questo show. È una delle mie più grandi passioni, una forza trainante per la mia guarigione e non vedo l’ora che tutti possano guardarlo.

Mentre questa è la descrizione dei vari episodi.

Chicago: costruire uno studio musicale mobile (con Vanessa Hudgens)

Jeremy Renner e il suo migliore amico Rory trasformano un autobus da turismo in uno studio musicale mobile per The BASE Chicago, un’organizzazione che offre vari programmi post-scolastici per aiutare a tenere lontani i giovani dalla strada nel quartiere di West Garfield Park a Chicago, Illinois. Jeremy vuole offrire ai ragazzi di The BASE Chicago un nuovo sbocco musicale per incoraggiarli a sognare in grande, a esprimersi e a scoprire la loro voce interiore. Lui e il suo team di costruttori e meccanici danno nuova vita a un autobus da turismo, reimmaginandolo, riadattandolo e ristrutturandolo in uno studio musicale mobile dove i ragazzi possono registrare la loro musica, suonare strumenti e far esprimere la loro creatività. Infine, consegnano lo studio musicale con l’aiuto dell’attrice e cantante Vanessa Hudgens.

India: costruire un impianto mobile per il filtraggio dell’acqua (con Anil Kapoor)

Jeremy Renner e il suo migliore amico Rory si recano per la prima volta in India, dove ricostruiscono un camion per le consegne trasformandolo in un impianto mobile per il trattamento delle acque per conto di Uva Jagriti Sansthan, un’organizzazione senza scopo di lucro che cerca di fornire acqua pulita e potabile alle comunità indiane. Jeremy vuole fornire un impianto mobile di filtraggio dell’acqua a diverse comunità e scuole, in modo che possano bere l’acqua di falda che attualmente non è potabile. Insieme a una squadra di costruttori locali, trasforma un camion per le consegne in un impianto mobile per il trattamento dell’acqua che può raggiungere le comunità locali e filtrare e pulire le falde acquifere esistenti, anziché far arrivare l’acqua pulita alle comunità attraverso un camion. Infine, consegnano l’impianto mobile di trattamento dell’acqua con l’aiuto della superstar del cinema indiano Anil Kapoor, co-protagonista di Renner in Mission: Impossible.

Messico: costruire una scuola di danza mobile (con Sebastián Yatra)

Jeremy Renner e il suo migliore amico Rory si recano a Los Cabos, in Messico, dove ricostruiscono un autobus urbano trasformandolo in una scuola di danza mobile per la Casa Hogar di Cabo San Lucas, un’organizzazione senza scopo di lucro che offre assistenza e genitorialità a tempo pieno a bambini meno fortunati che non possono vivere con le loro famiglie. Dopo aver saputo che i bambini di Casa Hogar hanno perso la loro scuola di danza, Jeremy vuole creare un nuovo spazio in cui possano prendere lezioni e fare di nuovo dei saggi. Lui e il suo team di costruttori di alto livello riutilizzano un ex autobus urbano e lo restaurano trasformandolo in una scuola di danza mobile da utilizzare come aula e come spazio mobile per eventi in città. Infine, consegnano la scuola di danza mobile con l’aiuto del due volte vincitore del Latin GRAMMY Award® Sebastián Yatra.

Reno: costruire un centro ricreativo mobile (con Anthony Mackie)

Jeremy Renner e il suo migliore amico Rory trasformano un bus navetta in un centro ricreativo mobile per Big Brothers Big Sisters of Northern Nevada, un’associazione di beneficenza con sede a Reno che crea e sostiene rapporti di tutoraggio individuali tra volontari adulti e ragazzi locali. Jeremy e il suo team di costruttori danno nuova vita a un bus navetta, trasformandolo in un centro ricreativo mobile che comprende un canestro, una porta da calcio e un laboratorio di informatica, in grado di raggiungere le comunità rurali meno servite. Infine, consegnano il nuovo centro ricreativo mobile con l’aiuto di Anthony Mackie, co-protagonista di Jeremy in Avengers e The Hurt Locker.