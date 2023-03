PlayStation Plus Extra e Premium: le ricchissime novità di marzo 2023

Una decina di giorni fa sono stati resi disponibili i titoli riscattabili gratuitamente a marzo 2023 dagli abbonati PlayStation+, e giocabili senza limitazioni fintanto che l’abbonamento rimane attivo: Battlefield 2042, Minecraft Dungeons e Code Vein. Tre titoli ben assortiti, ma non qualcosa che ha fatto strepitare gli utenti delle console Sony, che invece hanno ora di che gioire se hanno attivato anche almeno uno dei tier superiori dell’offerta in abbonamento, dato che le aggiunte che arriveranno dal 21 marzo sono davvero di spessore.

PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium promettono, infatti, le seguenti aggiunte:

Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri

Tchia

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Ghostwire Tokyo

Life is Strange: True Colors

Immortals Fenyx Rising

Life is Strange 2

Dragon Ball Z: Kakarot

Street Fighter V: Champion Edition

Untitled Goose Game

Final Fantasy Type-0 HD

Rage 2

NEO: The World Ends with You

Haven

In più, chi ha attivo il Premium, può riscoprire questi classici del passato:

Ridge Racer Type 4 (PS1)

Ape Academy 2 (PS1)

Syphon Filter: Dark Mirror (PSP)

Oltre al fatto che si tratta di una selezione variegata come generi, abbiamo una qualità media molto alta e anche titoli abbastanza recenti, come Ghostwire Tokyo, NEO: The World Ends with You e Life is Strange: True Colors. Da segnalare che praticamente tutta la saga di Life is Strange è attualmente giocabile con PS+. Interessante inserire DBZ Kakarot, ancora vendutissimo e periodicamente aggiornato, ma anche SFV, che sì, oramai ha chiuso il suo ciclo vitale dopo ben sei anni sul mercato, ma è un’ottima palestra in attesa del sesto, attesissimo episodio della saga.

Curioso, infine, l’arrivo di Tchia giocabile “al day one” in stile Xbox Game Pass. Se Sony decidesse di fare diventare un titolo di nuova uscita al mese “gratuito” con l’abbonamento Extra, sarebbe sicuramente una mossa a suo favore, staremo a vedere come si muoverà Sony in proposito, calcolando che, anche se siamo a marzo, “una rondine non fa primavera”!

