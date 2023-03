Il Huawei Mate X3 sarà il primo smartphone pieghevole con connettività satellitare

L'azienda ha pubblicato un poster per il lancio del telefono, atteso per il prossimo 23 marzo in Cina, dove svelerà anche l' Huawei P60.

Huawei si prepara al lancio del suo prossimo telefono pieghevole: il Mate X3, che sarà anche il primo smartphone pieghevole al mondo a supportare la connettività satellitare. Huawei ha condiviso un primo teaser dell’atteso smartphone.

L’azienda ha pubblicato un poster per il lancio del telefono, atteso per il prossimo 23 marzo in Cina, dove svelerà anche l’ Huawei P60. L’immagine non mostra il Mate X3. Tuttavia, il testo suggerisce che il nuovo pieghevole sarà più sottile, leggero e resistente.

L’anno scorso Huawei non ha presentato un successore del Mate X2, uscito nel 2021. Si è limitata a fare uscire il Mate Xs 2. Il Mate X3 dovrebbe avere un design più tradizionale a piegatura interna, simile al Mate X2 e alla serie di dispositivi Galaxy Z Fold di Samsung.

Per quanto riguarda le specifiche, il Mate X3 è ancora in gran parte un mistero. Detto questo, Huawei avrebbe confermato che il telefono avrà la connettività satellitare. Le precedenti fughe di notizie avevano suggerito che il telefono supporterà la comunicazione SMS bidirezionale.

Si dice anche che Huawei utilizzerà una nuova tecnologia di dissipazione del calore a base di grafene che aiuterà l’azienda a ridurre lo spessore complessivo del telefono. Il Huawei Mate X3 potrebbe, dunque, essere uno degli smartphone pieghevoli più sottili sul mercato. Vi ricordiamo che presto Huawei annuncerà anche il nuovo Huawei Watch Ultimate: primo smartwatch con connettività satellitare.