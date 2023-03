Il Google Pixel 8 si mostra per la prima volta: sarà più piccolo del Pixel 7!

Una buona notizia per chi non ne può più degli smartphone formato padella. Il Pixel 8 avrà uno schermo da 5,8 pollici (contro i 6,3" del Pixel 7).

Questa settimana sono circolati in rete i primi render ufficiosi del Pixel 8 Pro, il top di gamma di Google in uscita più avanti nel corso dell’anno. A stretto giro, sono uscite anche le prima immagini del Google Pixel 8, cioè il modello ‘essenziale’.

Anche in questo caso, i render provengono dal noto tipster OnLeaks. Le immagini ci danno il primo sguardo al telefono. La serie Pixel 8 dovrebbe essere presentata alla conferenza degli sviluppatori di Google in programma per maggio. I telefoni verranno messi in vendita successivamente, ad ottobre di quest’anno, come era stato fatto un anno fa, con i telefoni della serie Pixel 7.

Vi ricordiamo che quest’anno Google presenterà anche il primo smartphone Pixel con schermo pieghevole. Anche il Pixel Fold potrebbe venire annunciato a maggio e, secondo alcuni recenti rumor, potrebbe essere disponibile a partire dalla seconda metà di giugno.

I render mostrano il Pixel 8 di prossima generazione: il design è compatto e sottile. Sembra molto più piccolo rispetto al suo predecessore. Il dispositivo ha bordi curvi e il display presenta un foro per la fotocamera centrale. Lo schermo è anche circondato da sottili cornici. Il pannello posteriore conserva il ponte della fotocamera orizzontale con due sensori racchiusi nel modulo a forma di pillola e un flash LED situato al di fuori. Lo smartphone ha una cornice in alluminio con i pulsanti di accensione e volume sulla destra, mentre la porta USB-C si trova nella parte inferiore, accanto alla griglia degli altoparlanti.

In breve: è molto simile al Pixel 7, ma ci sono alcune interessanti differenze. Sembra che sarà un po’ più piccolo rispetto al telefono attualmente in commercio e questa è sicuramente una buona notizia per chi non ne può più degli smartphone in “formato padella”.

Onleaks rivela che il Pixel 8 sarà un dispositivo compatto: avrà uno schermo da 5,8 pollici rispetto ai 6,3 pollici del Pixel 7.

Onleaks rivela che il Pixel 8 sarà un dispositivo compatto: avrà uno schermo da 5,8 pollici rispetto ai 6,3 pollici del Pixel 7. Il Pixel 8 sarà alimentato dal chipset Tensor G3, prodotto da Google. Appuntamento al 10 maggio per saperne di più!