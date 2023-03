Il CEO di Tinder dice di aver speso 50mila dollari su Clash of Clans

Durante una convention del settore delle aziende di online dating, Bernard Kim, il CEO di Match Group, ha dichiarato di aver speso una fortuna in micro-transazioni su Clash of Clans, popolare gioco pay-to-win per smartphone.

Nessuno gioca a questi giochi per sempre. Dopo un certo punto, le persone escono dall’esperienza di gioco. E cosa ti resta? Personalmente ho speso $50.000 in tre mesi in Clash of Clans, e ancora guardo indietro a quella esperienza con molta vergogna. Sono come “oh mio Dio, cosa ho davvero ottenuto spendendo tutti questi soldi?” Niente, tranne, tipo, un muro davvero incredibile, che oggi però non è più “figo”

ha detto. Match Group possiede alcune delle app di dating più famose e utilizzate al mondo, tra cui Tinder. Riuscite già ad intuire il perché di questa imbarazzante confessione davanti a centinaia di colleghi e dipendenti?

Già, le app di dating sopravvivono grazie a tre fonti di ricavi: le inserzioni pubblicitarie, la profilazione degli utenti e, quindi, la vendita di abbonamenti e servizi per facilitare i “match”. Solamente Tinder offre diversi piani in abbonamento, con costi diversi, tra cui Tinder Gold.

Insomma, la morale è semplice: se qualcuno può spendere così tanti soldi per un giochino, allora a maggior ragione è possibile spendere altrettanto su un’app di incontri, che dopotutto ti offre una ricompensa di maggiore valore: l’ammmore eterno.

Nota a margine, come segnala The Verge, Bernard Kim è stato a lungo amministratore delegato di Zynga, colosso del gaming mobile dietro ad alcuni popolarissimi giochi che campano sulle micro-transazioni. È stato anche Presidente Senior della divisione mobile gaming di Electronic Arts. Insomma, è del mestiere.

Ora gardate a ciò che può nascere da Tinder: incontrare la tua futura moglie. Questa è una ricompensa incommensurabile, qualcosa che durerà per tutta la vita, che porterà a una felicità incredibile. Forse a volte disperazione, ma almeno sentirai qualcosa!

ha, quindi, aggiunto.