I mercenari del gruppo Wagner vengono reclutati su… Pornhub

Pornhub ha rimosso alcuni annunci del Wagner Group che cercavano di incoraggiare le persone a unirsi ai suoi mercenari russi che combattono in Ucraina. Un portavoce di Pornhub ha detto a Newsweek che gli annunci sono stati rimossi e ha aggiunto che il sito web non consente annunci di natura politica.

All’inizio di questa settimana, molti utenti avevano segnalato che su Pornhub, il sito web di pornografia più grande del mondo, erano apparsi alcuni annunci pubblicitari piuttosto… insoliti. “Smettila di toccarti e unisciti all’esercito più potente del mondo”, recitavano alcuni dei banner pubblicitari usati per reclutare nuovi mercenari.

In alcuni casi, oltre ai banner, compariva anche un video di pre-roll con una donna che leccava in modo suggestivo un lecca-lecca, mentre una voce enunciava le credenziali del gruppo Wagner. “Siamo in cerca di combattenti da tutte le regioni della Russia”, diceva l’annuncio, secondo The Moscow Times, un giornale online in lingua russa. Alla fine dell’annuncio, appariva sullo schermo un numero per le persone da chiamare.

Citando un rapporto dei servizi di intelligence, recentemente i quotidiani italiani hanno riportato un’indiscrezione, secondo la quale il fondatore del gruppo Wagner avrebbe posto una taglia di diversi milioni di euro sulla testa di Guido Crosetto, il Ministro della Difesa del Governo italiano.