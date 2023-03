Frankenstein: il film Netflix di Guillermo del Toro avrà protagonisti Oscar Isaac e Andrew Garfield

Guillermo del Toro realizzerà un film su Frankenstein per Netflix. Nel cast ci dovrebbero essere Oscar Isaac, Andrew Garfield e Mia Goth.

16—Mar—2023 / 10:44 AM

Dopo aver portato sulla piattaforma streaming Netflix una trasposizione in stop-motion di Pinocchio, il regista Guillermo del Toro è pronto a realizzare anche un lungometraggio su un altro personaggio classico della letteratura: stiamo parlando di Frankenstein, e per l’adattamento sono stati scelti come protagonisti Oscar Isaac e Andrew Garfield.

Per il progetto è in trattative anche Mia Goth. Guillermo del Toro sarebbe ancora a lavoro sulla sceneggiatura di questa versione di Frankenstein, ma sembra che i ruoli si starebbero già definendo: Mia Goth vestirebbe i panni della figura femminile a cui è interessato il dottor Frankenstein, mentre non è chiaro chi tra Garfield e Isaac vestirà i panni della creatura. Tra i temi di discussione c’è anche la possibilità che il film possa essere una versione moderna della storia di Frankenstein, oppure una trasposizione d’epoca.

Ricordiamo che Guillermo del Toro è stato da poco premiato con il suo Pinocchio di Netflix, che ha vinto la statuetta dell’Oscar come migliore film d’animazione. Il regista ha fatto un appello per la preservazione dell’animazione, che è un qualcosa di più che un genere.