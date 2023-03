Disco Elysium: arriva la modalità Collage con il nuovo aggiornamento

ZA/UM ha annunciato l’arrivo di un nuovo aggiornamento per la versione PC di Disco Elysium: The Final Cut che introduce la Modalità Collage. Si tratta di una modalità foto avanzata che permette agli utenti di creare scatti personalizzati, scegliendo l’area, i personaggi da usare, gli effetti sonori, i dialoghi, in modo tale da creare degli speciali collage (da cui deriva il nome della modalità). Potremo, inoltre, anche scegliere delle specifiche pose per i personaggi, aggiungere effetti visivi, scritte, impostare filtri e tanto altro ancora.

Per il momento la Modalità Collage è disponibile solo su PC (Steam, GOG ed Epic Games Store), ma gli sviluppatori hanno rivelato che arriverà anche su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Switch nei prossimi giorni.

Disco Elysium è l’acclamato gioco di ruolo investigativo targato ZA/UM. Contraddistinto da una scrittura eccelsa e da una direzione artistica a dir poco illuminata, il gioco ci porta a vestire i panni un investigatore alle prese con indagini, interrogazioni e una libertà di scelta profondissima. Starà a noi scegliere se diventare l’eroe del quartiere o una figura corrotta.

Disco Elysium: The Final Cut è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch.