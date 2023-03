ChatGPT su Bing ora è disponibile per tutti, senza tempi d’attesa: ecco come testare il chatbot

Microsoft ha rimosso la lista d'attesa per la nuova funzione basata su intelligenza artificiale di Bing, quindi ora chiunque può registrarsi e utilizzare il chatbot.

16—Mar—2023 / 11:37 AM

Se vi siete presi tardi e dovete ancora provare Chat Bing, il chatbot di Microsoft ora basato sulla tecnologia GPT-4, abbiamo una buona notizia da darvi: a partire da oggi non è più necessario iscriversi ad una lista d’attesa per testare il servizio.

Microsoft ha rimosso la lista d’attesa per la nuova funzione basata su intelligenza artificiale di Bing, quindi ora chiunque può registrarsi e utilizzare il chatbot alimentato da GPT-4. Windows Central segnala che se si prova a registrarsi per la nuova versione di Bing, questa verrà sbloccata immediatamente. Insomma, è sempre necessario richiedere di partecipare alla beta, ma ora l’invito viene inviato praticamente istantaneamente dopo averne fatto richiesta. Lo riceverete per email.

Insomma, è sempre necessario richiedere di partecipare alla beta, ma ora l’invito viene inviato praticamente istantaneamente dopo averne fatto richiesta. Lo riceverete per email.

Se si vuole provare ad accedere alla nuova versione di Bing, basta andare su bing.com/new, fare clic sul pulsante “unisciti alla lista d’attesa” e accedere con il proprio account Microsoft. Si dovrebbe ottenere l’accesso immediatamente.

The Verge ha chiesto a Microsoft se ha completamente rimosso la lista d’attesa o se si tratta di un bug, e la direttrice delle comunicazioni Caitlin Roulston ha detto: “Durante questo periodo di anteprima, stiamo eseguendo vari test che possono accelerare l’accesso al nuovo Bing per alcuni utenti. La funzione rimane in fase di anteprima e ci si può registrarsi su Bing.com”.