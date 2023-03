Anno 1800 disponibile ora su console: sconti speciali e una settimana gratuita

Dopo il grande successo su PC, arriva finalmente anche su console uno degli strategici/simulativi più apprezzati degli ultimi tempi, Anno 1800, su PlayStation 5 e Xbox Series X|S: ecco dunque un nuovo trailer, lo speciale “Early Adopter Offer” (un pacchetto di oggetti in game e cosmetiche esclusive e gratuite, creato per l’occasione) e una settimana speciale di prova gratuita su console, Ubisoft Connect ed EPIC, dal 16 al 23 marzo. In più, il gioco sarà scontato per un periodo limitato di tempo, con offerte fino al 75% in meno.

Ubisoft approfitta della primavera per festeggiare anche i cinque anni dal lancio di Far Cry 5, con un aggiornamento next gen che porta i 60 FPS su console, e sconti sul franchise fino all’85% e una settimana di gioco gratuito da 23 al 27 marzo.

I saldi di primavera annuali saranno su Ubisoft Store fino al 4 aprile, offrendo uno sconto massimo dell’85% su giochi Ubisoft selezionati e promozioni speciali. Con l’acquisto di qualsiasi gioco durante i saldi di primavera, gli utenti otterranno anche il gioco “The Last Friend”, gratuitamente. Sviluppato da The Stonebot Studio e Ludus Games, The Last Friend è un’avventura post-apocalittica che affida ai giocatori una missione importantissima: salvare cani da un rapitore malvagio.

I saldi di primavera non finiscono con le offerte sui giochi: spendendo 19,99€ usando l’Ubisoft Wallet, si otterranno 10€ di ricompense Wallet. Si avranno 10 giorni per riscattare la ricompensa e 24 giorni per utilizzarla.

Questa la sinossi di Anno 1800:

Benvenuto all’alba dell’era industriale: la strada che sceglierai di percorrere determinerà il tuo mondo. Sei un innovatore o uno sfruttatore? Un dittatore o un liberatore? Sta a te decidere come il mondo ti ricorderà. In Anno 1800, i giocatori saranno i fautori dei cambiamenti del loro destino, percorrendo rapide evoluzioni tecnologiche ed intrighi politici nel panorama del XIX secolo, nel tentativo di costruire un impero che possa sopravvivere alla prova del tempo. Unendo le caratteristiche più amate ed un gameplay innovativo in un nuovo memorabile contesto, Anno 1800 inaugura una nuova era per il franchise di Anno.

