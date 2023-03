Toner e sostenibilità: strategie per ridurre l’impatto ambientale

Alcune delle raccomandazioni comuni che le aziende forniscono ai propri dipendenti includono la stampa su carta riciclata, l’utilizzo della modalità fronte-retro per ridurre il consumo di carta e il volume dei rifiuti prodotti, l’utilizzo di cartucce ricaricabili o rigenerate per ridurre il consumo di materiali e contribuire alla riduzione dei rifiuti, la limitazione della stampa di documenti inutili per ridurre il consumo di carta, inchiostro o toner e il corretto smaltimento delle cartucce vuote attraverso la raccolta differenziata o il riciclo. Tutte queste pratiche sono importantissime, poiché la sensibilizzazione del personale sull’importanza della stampa sostenibile e sulle buone condotte può contribuire a ridurre l’impatto ambientale della stampante.

I codici relativi allo smaltimento di toner e cartucce possono variare a seconda delle normative ambientali in vigore nella regione o nel paese in cui l’azienda è ubicata. Tuttavia, i codici comuni che possono essere utilizzati per l’identificazione dei rifiuti di toner e cartucce includono il CER 08 03 17 per i rifiuti delle vernici e dei colori contenenti sostanze pericolose, compresi i toner che contengono sostanze pericolose, e il CER 08 03 18 per i rifiuti delle vernici e dei colori diversi da quelli contenenti sostanze pericolose, compresi i toner che non contengono sostanze pericolose.

La scelta del codice CER da utilizzare dipende dalla classificazione del rifiuto in base alle proprietà pericolose del rifiuto stesso, come stabilito dalle normative ambientali in vigore. Per lo smaltimento responsabile dei toner e delle cartucce vuote, le aziende possono utilizzare gli ecobox, contenitori appositi realizzati in materiale resistente e sigillati con coperchio per evitare la dispersione di polvere di toner nell’ambiente. Secondo la legge italiana, dopo 12 mesi i contenitori devono essere smaltiti in modo sicuro ed ecologico tramite ditta specializzata. Le sanzioni per le violazioni delle norme di smaltimento possono variare in base alla gravità della violazione e alle normative ambientali del paese o della regione.