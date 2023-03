The Last of Us: arrivano su Sky gli episodi finali doppiati, nuove featurette

Sky annuncia gli episodi finali di The Last of Us doppiati in italiano, mentre Naughty Dog ci mostra nuovi dietro le quinte e le funzioni dell'imminente versione PC.

Gli episodi 7, 8 e 9 di The Last Of Us, nelle ultime settimane, in Italia sono usciti solo in lingua originale a causa dello sciopero dei doppiatori: da lunedì 20 marzo, tuttavia, andranno finalmente in onda in italiano su Sky Atlantic, e saranno ovviamente disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW.

Vi mostriamo, inoltre, tre nuovi video a tema: uno è una breve featurette che mostra alcune nuove implementazioni della versione PC del videogioco originale in versione remake, in arrivo il 28 marzo, mentre gli altri due sono dietro le quinte col cast della serie, i creatori e i due doppiatori originali dei personaggi, che nel serial hanno due ruoli minori ma significativi. Nelle interviste viene rimarcato come le due versioni abbiano punti di contatto importanti ma anche divergenze che sono operate per raccontare qualcosa di nuovo e, al contempo significativo, ma che raccontano facce diverse di una stessa storia, arricchendola a vicenda.

“Avevo una cosa da chiedere al serial: raccontarmi qualcosa di nuovo su Joel” afferma Troy Baker, voce originale di Joel.

La storia di The Last Of Us si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna, con protagonista Joel, uno scaltro sopravvissuto che viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere, consci di una missione segreta che può cambiare il corso della storia umana.

Vi ricordiamo che il cofanetto contenente tutta la prima stagione è già disponibile (in preorder) sui maggiori siti di e-commerce. Ad accompagnare i nove episodi della prima stagione ci saranno quasi tre ore di inediti contenuti speciali, incluse tre nuovissime featurette.

