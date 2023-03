Resident Evil 4 in versione LEGO: ecco la sequenza introduttiva in formato mattoncino

Cara Aleatorio, uno specialista delle animazioni con i mattoncini, ha ricreato la sequenza iniziale di Resident Evil 4 utilizzando solo i LEGO. Ed risultato è semplicemente straordinario. Il filmato, che potete trovare qui sotto, riproduce in formato LEGO l’intera sequenza introduttiva del gioco che ci permette di seguire le vicende di Leon S. Kennedy fino agli istanti che precedono il suo arrivo nel villaggio di El Pueblo. L’artista ha riprodotto ogni personaggio ed ogni particolare, persino il filmato d’introduzione che vede il protagonista a bordo di un’auto con i due poliziotti.

Per realizzare questa splendida opera, l’autore dell’iniziativa ha fatto uso non solo di un bel numero di mattoncini, ma anche della tecnica dello stop motion, arricchendo il video con un po’ di computer grafica. L’autore, inoltre, non ha preso come riferimento il remake del gioco, in arrivo tra pochi giorni su PC e console, ma proprio l’originale del 2005 riproducendone fedelmente le atmosfere.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che la Chainsaw Demo di Resident Evil 4 è ora disponibile. La versione di prova vi permette di vivere le fasi iniziali della campagna di Resident Evil 4, ossia quando Leon S. Kennedy fa il suo ingresso nel villaggio popolato da creature infette e mostruosità di ogni tipo. La demo è senza limiti di tempo.

Resident Evil 4 sarà disponibile a partire dal 24 marzo 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e PC.