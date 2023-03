Mutui per l’acquisto di casa: rate in aumento del 32%

La decisione della Bce di aumentare i tassi di interesse per contrastare l'inflazione sta creando problemi per il mercato immobiliare.

Secondo le simulazioni del Corriere della Sera, la rata mensile per un appartamento in una zona centrale di Milano potrebbe arrivare fino a 3.000 euro, mentre a Parioli, Roma, si avvicina ai 2.400 euro. Napoli, a Chiaia, è leggermente più economica, con una rata stimata di circa 1.754 euro, e a Torino, in centro, si stima una rata di 1.406 euro.

I mutui, si sa, sono diventati sempre più costosi e non si sa quando torneranno a scendere, considerando che la Bce ha appena annunciato un ulteriore aumento dei tassi di interesse del 50 punti base, probabilmente a partire dal 16 marzo, che li porterebbe al 3,50%. Questa stretta contro l’inflazione sta inevitabilmente colpendo il mercato immobiliare, rendendo l’apertura di un mutuo per l’acquisto di una casa troppo costoso per molte persone.

Il Corriere della Sera ha poi analizzato i dati disponibili sul portale MutuiOnline.it aggiornati al 7 marzo e ha rilevato una situazione insolita: i mutui a tasso variabile e quelli a tasso fisso hanno costi simili. Ad esempio, a 30 anni, il tasso variabile raggiunge il 3,99% e il tasso fisso il 4%.

Dai confronti dei costi nelle diverse metropoli emerge che in alcune zone centrali di Milano, come Porta Ticinese e Porta Genova, per un appartamento di 110 metri quadrati (al prezzo di 818mila euro), acquistato con un mutuo ventennale al 60% del suo valore e tasso al 4,1%, le rate possono arrivare fino a 3mila euro al mese. In altre zone, come Porta Venezia, la rata del mutuo può raggiungere i 2.959 euro per una casa da 807mila euro.

A Roma, invece, nei quartieri Parioli e Flaminio, la rata del mutuo per una casa da 643mila euro può essere di 2.359 euro al mese. Il Corriere della Sera ha anche analizzato le zone “medie” basandosi su mutui a 25 anni sul 70% del valore di una casa da 90 metri quadrati e con un tasso al 4,1%. In quartieri come Sarpi, Isola e Cenisio a Milano, la rata per l’acquisto può arrivare a 2.118 euro. In zone come Eur, Torrino e Tintoretto a Roma, invece, la rata scende a 1.176 euro.

Il Corriere ha infine calcolato che, allontanandosi dai centri delle quattro città, i prezzi per l’acquisto di una casa diminuiscono. Nelle zone “medio-basse”, basandosi su un mutuo a 30 anni sul valore dell’80% della casa e tassi al 4,5%, la rata per un immobile da 70 metri quadrati sarebbe di 1.181 euro nella zona del Vigentino o di Ripamonti a Milano, di 841 euro a Castel di Vela e a Vallerano a Roma, e di 497 euro nella zona del Rione Sanità di Napoli. Nella periferia di Torino, come nei dintorni del Parco Dora o del Borgo Vittoria, la rata per una casa sarebbe ancora inferiore, pari a 365 euro.