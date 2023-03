Minecraft sbarca su ChromeOS (ma non su tutti i Chromebook, per il momento)

Inizialmente Minecraft per ChromeOS sarà disponibile solo alcuni PC che soddisfano i requisiti di sistema imposti, ma in futuro Mojang estenderà il supporto.

Microsoft lancerà oggi una versione early access di Minecraft: Bedrock Edition su ChromeOS. Il gioco funzionerà su Chromebook grazie al supporto Android di ChromeOS e Minecraft includerà il cross-play con amici connessi da altre piattaforme, il marketplace e il supporto per giocare su Realms.

Mojang, lo sviluppatore di Minecraft di proprietà di Microsoft, ha originariamente lanciato Minecraft: Education Edition su Chromebook nel 2020, ma questa edizione speciale richiedeva una licenza scolastica o un account Office 365 Education. La versione early access di Minecraft che viene lanciata oggi è limitata ai Chromebook che soddisfano alcuni requisiti di sistema minimi.

Inizialmente Minecraft per ChromeOS sarà disponibile solo alcuni PC che soddisfano i requisiti di sistema imposti, ma in futuro Mojang estenderà il supporto a più laptop.

“Early access significa che in questa prima fase, solo alcuni dispositivi Chromebook selezionati che soddisfano i requisiti minimi avranno l’opzione di acquistare Minecraft, quindi dovrai controllare il Google Play Store per vedere se Minecraft è disponibile per te”, spiega il team di Mojang in un post sul blog. “Non lo facciamo perché vogliamo escludere alcuni dei nostri giocatori (vi amiamo tutti allo stesso modo!) – è per testare le prestazioni del gioco prima di renderlo disponibile a più giocatori.”