Microsoft ha firmato un nuovo accordo per rendere Call of Duty multipiattaforma

A distanza di pochi giorni dall'accordo con Nintendo, questa volta Microsoft si è impegnata con una piattaforma di cloud gaming popolare in Ucraina.

Nel tentativo di persuadere i regolatori a dare l’ok all’acquisizione di Activision Blizzard, Microsoft ha siglato un nuovo accordo, di durata decennale, per impegnarsi a garantire la disponibilità di Call of Duty (e di molti altri suoi franchise) anche ad altre aziende e piattaforme.

Poche settimane fa Microsoft aveva firmato un accordo con Nintendo, impegnando a garantire l’uscita dei prossimi capitoli di Call of Duty anche sullo Switch e sulle altre future console dell’azienda giapponese. Microsoft ha proposto un accordo identico anche a Sony, che tuttavia è più restia ad accettarlo, ma i negoziati sono ancora in corso.

Questa volta l’accordo è stato firmato con Boosteroid, una piattaforma molto popolare in Ucraina, ma meno conosciuta altrove. Boosteroid ha 4 milioni di utenti in tutto il mondo ed è uno dei più grandi provider indipendenti nel settore del cloud gaming. I titoli per PC di Activision e Blizzard saranno disponibili anche attraverso i canali di distribuzione di Boosteroid.

“Crediamo nel potere dei giochi di unire le persone. Ecco perché Xbox è impegnata a garantire a tutti la possibilità di giocare ai propri giochi preferiti ovunque lo si desideri”, ha commentato Phil Spencer, N.1 della divisione Gaming di Microsoft. “Portare garantire i giochi Xbox ai membri di Boosteroid, inclusi i titoli di Activision Blizzard come ‘Call of Duty’, una volta chiuso l’affare, è un altro passo in avanti nel realizzare quella visione”.