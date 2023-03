Il Pixel 8 Pro si fa vedere nel primo render “rubato”: ecco cosa cambia

Google non ha ancora annunciato il Pixel 7a, ma questo non ha ovviamente fermato la curiosità dei leaker, che in queste ore hanno pubblicato il primo presunto render del Google Pixel 8 Pro.

OnLeaks e Smartprix hanno condiviso il render del design del Pixel 8 Pro. Ci sono alcuni piccoli cambiamenti, ad esempio nel modulo fotografico.

A prima vista, si notano alcune sottili differenze rispetto al Pixel 7 Pro, cioè l’attuale top di gamma di Google. Gli angoli sono più arrotondati, e le tre fotocamere posteriori sono ora racchiuse all’interno di un unico “oblò”. Troviamo, come sempre, fotocamera principale, ultra-grandangolare e teleobiettivo. Tuttavia, alcune persone hanno notato quello che sembra un sensore inedito, posizionato sotto al flash.

Il modulo posteriore sembra includere anche un sensore sconosciuto sotto il flash. OnLeaks e Smartprix ipotizzano che possa essere un sensore di profondità o macro, ma non è da escludere che si tratti di un LiDAR o altre tecnologie per migliorare le funzioni in realtà aumentata, i ritratti e la resa delle foto in condizioni di scarsa illuminazione.