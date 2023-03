Figli disabili: bonus per i genitori, chi può richiederlo?

L’Inps ha ribadito che entro la fine del mese scade la possibilità per i genitori con figli disabili di richiedere il bonus mensile di 150 euro. Il bonus è destinato esclusivamente ai nuclei monoparentali con figli a carico, che abbiano un ISEE non superiore a 3mila euro e un minore con disabilità pari o superiore al 60%. L’Inps ha sottolineato che è possibile presentare la domanda per il bonus mensile di 150 euro per genitori con figli disabili a carico entro la fine del mese.

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto una misura che prevede un fondo dedicato di 5 milioni di euro per un bonus destinato ai genitori monoreddito o disoccupati di nuclei monoparentali, che hanno a carico un figlio disabile e non hanno redditi sufficienti per sostenerlo. Questo bonus è valido per tre anni, con la possibilità di una proroga, e spetta solo alle persone che soddisfano i requisiti sopra citati. Per richiedere il bonus mensile di 150 euro per ogni figlio disabile a carico, i lavoratori dipendenti devono avere un reddito annuo inferiore a 8.145 euro, mentre i lavoratori autonomi devono avere un reddito annuo inferiore a 4.800 euro. Questa misura è destinata ai nuclei familiari monoparentali con figli disabili a carico e il richiedente deve essere residente in Italia, avere un ISEE non superiore a 3mila euro e un figlio con disabilità pari o superiore al 60%. Il bonus può essere cumulato con altre forme di aiuto, come il reddito di cittadinanza, l’indennità di accompagnamento e tutti i bonus erogati dai Comuni.