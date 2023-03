Bitcoin: da inizio 2023 la criptovaluta è cresciuta del 50%

Da inizio del 2023, il Bitcoin ha aumentato il suo valore di circa il 50%. Eppure il settore delle criptovalute non se la passa granché bene.

Nonostante tutto, nonostante il cosiddetto bear market e nonostante la sfiducia di sempre più investitori, in realtà il Bitcoin si è confermato un ottimo asset d’investimento anche quest’anno. Quantomeno se guardiamo esclusivamente al suo rendimento da gennaio ad oggi.

Da inizio del 2023, il Bitcoin ha aumentato il suo valore di circa il 50%. Non è stato esattamente un anno semplice per il settore delle criptovalute: diverse banche specializzate in criptovalute, o con forti legami con il settore, sono fallite, e questo senza contare il clamoroso tracollo di FTX.

Il 1 gennaio un BTC veniva scambiato attorno ai 16.500 dollari. Oggi un BTC vale circa 25.000$, grazie al rally iniziato la scorsa domenica e ancora in corso.

Certo, vengono premiati gli investitori che sono entrati a gennaio. Storia diversa per i long term investor – o HODLer. Nel 2022 il Bitcoin è crollato, perdendo il 65% del suo valore. Il recente incremento di valore della più importante criptovaluta ha colto di sorpresa molti analisti. Si temeva che la chiusura di Silvergate Capital e di Signature Bank, due dei principali istituti di credito legati al settore crypto, avrebbe avuto un importante impatto negativo sul prezzo delle principali criptovalute.

“Questo aumento improvviso del 50% è più che altro dovuto alle pessime performance della criptovaluta dopo il collasso di FTX”, ha spiegato alla CNBC Antoni Trenchev. Si tratterebbe, in altre parole, di una correzione dovuta al superamento del periodo di panico successivo al crollo del terzo più importante exchange di criptovalute al mondo.