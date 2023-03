Amazfit GTR Mini disponibile in Italia: eleganza, tante funzioni smart e un buon prezzo

A partire da questa mattina, l'Amazfit GTR Mini è disponibile anche in Italia. Prezzo, caratteristiche e tutto il resto che c'è da sapere

A partire da questa mattina, l’Amazfit GTR Mini è disponibile anche in Italia. Il nuovo smartwatch si presenta come un device elegante, con diverse funzioni interessanti che ne fanno un ottimo prodotto di fascia media.

Presentato ieri, durante la giornata internazionale dedicata al Pi greco, da questa mattina l’Amazfit GTR Mini è anche disponibile per il preordine su Amazon Italia. L’e-commerce segnala che ordinando ora si riceverà a casa lo smartwatch entro il 28 marzo.

Come da tradizione di questo brand, anche l’Amazfit GTR Mini è disponibile in una vasta gamma di colorazioni diverse. È, dunque, possibile scegliere tra nero, blu e rosa. La cassa circolare misura 42,83×42,83×9,25mm ed è in acciaio inossidabile. L’effetto è serio ed elegante, distante da quello di altri smartwatch che restituiscono un feeling più giocattoloso.

Troviamo tutte le funzioni che ci si aspetta su uno smartwatch moderno, tra cui la possibilità di monitorare la salute, lo stato fisico e gli allenamenti (supporta oltre 120 attività sportive diverse). Un unico tasto fisico consente di navigare tra i diversi menù e le impostazioni dello smartwatch, che comunque è anche personalizzabile dall’apposita companion app per smartphone. Il cinturino è in silicone e misura 20mm.

L’Amazfit GTR Mini è disponibile su Amazon, dove viene proposto al prezzo di 129€: