WWE 2K23: il nuovo trailer con John Cena svela le edizioni Deluxe e Icon

I più grandi fan del wrestling (e di John Cena) possono ora gustarsi il nuovo trailer di WWE 2K23, reso disponibile anche in versione Deluxe e Icon.

Se siete dei grandi fan del wrestling, e soprattutto se siete dei grandi fan della star del ring (e del cinema d’azione) John Cena, non vedrete l’ora che sia il 17 marzo, quando sarà disponibile WWE 2K23, nuova iterazione del popolare videogioco; tuttavia, un nuovissimo trailer presentato dallo stesso Cena e con grandi ospiti al suo interno svela oggi la possibilità di mettere le mani sul gioco già da oggi, a patto di acquistare due versioni specialissime (e, chiaramente, più costose): la Deluxe e la Icon.

La Deluxe Edition presenta, al suo interno, oltre a tutti i contenuti della versione standard e ai pre-order bonus anche:

Accesso Season Pass (con 5 DLC)

Mega potenziamento La mia ASCESA

SuperCharger

1x Carta La mia FAZIONE Evo John Cena Rubino

1x Carta La mia FAZIONE Bianca Belair Smeraldo

1x Carta La mia FAZIONE Asuka Oro

1x Carta La mia FAZIONE Edge Oro

3x Pacchetti Lancio La mia FAZIONE Base Premium

L’edizione Icon, oltre a tutti i precedenti, presenta anche i contenuti del pacchetto “Aggressione Spietata” e contenuti esclusivi “Icon”:

Prototipo Cena giocabile

1x Carta La mia FAZIONE prototipo Cena

Leviatano Batista giocabile

Giovane OVW-Era Randy Orton giocabile

Giovane OVW-Era Brock Lesnar giocabile

Cintura John Cena Legacy Championship

Arena Wrestlemania 22

1x Carta La mia FAZIONE Allenatore Paul Heyman Smeraldo

3x Pacchetti Lancio La mia FAZIONE Deluxe Premium

WWE 2K23 presenta, rispetto al passato, funzionalità estese, grafiche riviste e un’ampia gamma di Superstar e Leggende WWE. 2K Showcase ritorna come un documentario sportivo interattivo, dedicato a John Cena e ai suoi venti anni di carriera. Inoltre, la modalità Giochi di guerra è finalmente arrivata.

Potremo entrare nel ring con un’ampia rosa di leggende e superstar WWE tra cui Roman Reigns, “American Nightmare” Cody Rhodes, Ronda Rousey, Brock Lesnar, “Stone Cold” Steve Austin e tanti altri. Il gioco sarà disponibile per PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

