Volkswagen vuole conquistare il mercato nordamericano, ecco come intende farlo

Una nuova colossale fabbrica per le batterie in Canada, il nuovo brand Scout e miliardi di dollari in investimenti. Volkswagen punta alla conquista degli USA

Volkswagen realizzerà una colossale fabbrica destinata alla produzione di batterie per veicoli elettrici di nuova generazione in Canada. Sorgerà a St. Thomas, in Ontario. Il nuovo stabilimento avrà un ruolo fondamentale all’interno della strategia di VW per conquistare il mercato nordamericano.

Volkswagen si prepara ad investire oltre 100 miliardi di dollari nel suo futuro. Due le priorità: investire su tecnologie di nuova generazione (da elettriche più performanti alla guida semi-autonoma) e crescere in maniera significativa negli USA e in Cina, due mercati considerati strategicamente fondamentali.

Volkswagen darà vita ad un nuovo brand chiamato Scout, che verrà utilizzato per produrre veicoli (pickup, SUV e molto altro) pensati appositamente per soddisfare i gusti dei consumatori nordamericani. I primi veicoli del Gruppo Volkswagen brandizzati Scout verranno messi in produzione entro la fine del 2026. Saranno prodotti nella Carona del Sud, all’interno di un nuovo stabilimento.

Oliver Blume, il CEO di Volkswagen, ha ribadito l’importanza strategica del mercato nordamericano per il futuro dell’azienda. «È una priorità assoluta nel nostro piano di crescita». L’asse Canada-USA consentirà a Volkswagen di aumentare le sue quote di mercato in Nord America, producendo milioni di auto in più ogni anno.