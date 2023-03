Tetris: una clip dal film di Apple TV+ in uscita il 31 marzo

Il 31 marzo arriverà sulla piattaforma streaming Apple TV+ il film Tetris, e, nel frattempo, è stata diffusa attraverso Collider una clip del lungometraggio. Nel filmato vediamo la storica canzone The Final Countdown che accompagna un party.

Ecco la clip.

This is "The Final Countdown" for @AppleTVPlus's #Tetris movie, which stars Taron Egerton and Nikita Efremov. Watch this exclusive new clip from the film's turning point. pic.twitter.com/MyJBp7NZK9

— Collider (@Collider) March 14, 2023