Sweet Tooth 2: ecco quando uscirà su Netflix la seconda stagione

Da poco Netflix ha condiviso la data d’uscita di Sweet Tooth 2, la serie arrivata alla sua seconda stagione che sarà diffusa a breve sulla piattaforma streaming. Le nuove puntate saranno disponibili dal 27 aprile.

Nei nuovi episodi troveremo Gus (Christian Convery) assieme ad i suoi compagi ibridi tenuti prigionieri da parte del Generale Abbot (Neil Sandilands) e dagli Ultimi Uomini. Abbot utilizzerà i prigionieri come strumento di esperimenti da laboratorio organizzati dal Dr. Aditya Singh (Adeel Akhtar), che intende trovare un modo per salvare la moglie infetta Rani (Aliza Vellani). Per proteggere i suoi amici Gus accetta di aiutare il Dr. Singh, iniziando un percorso controverso e oscuro. Mentre al di fuori da quell’ambiente Tommy Jepperd (Nonso Anozie) e Aimee Eden (Dania Ramirez ) cercheranno di liberare gli ibridi. Gus avrà a che fare anche con delle forze malefiche che rischieranno di spazzarlo via assieme a tutto il resto del gruppo.

Ricordiamo che il fumetto da cui è tratto il telefilm è uscito per DC Comics sotto l’etichetta Vertigo, ed è stato pubblicato tra il 2009 ed il 2012. A realizzarlo è stato l’autore canadese Jeff Lemire. La serie a fumetti è composta da 40 albi.