Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte 1: Il poster mozzafiato del film

Online è stato pubblicato il poster di Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte 1, ed a distribuirlo sono state Paramount Pictures e Skydance. Anche in questo caso l’immagine presenta un momento di grande azione capace di mozzare il fiato agli appassionati.

Ecco il poster di Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte 1.

Nell’immagine possiamo vedere Tom Cruise lasciarsi andare in volo nell’aria, con la sua moto a qualche metro di distanza più in basso. Il regista Christopher McQuarrie ha dichiarato, riferendosi al titolo del lungometraggio:

Ci sono molte cose che emergeranno dal passato di Ethan, il titolo sotto questo punto di vista, Dead Reckoning, è un termine che viene utilizzato in navigazione. Significa che stai tracciando una rotta basata sulla tua ultima posizione conosciuta, ed in questo senso rappresenta una metafora non solo riguardo a Ethan, ma su diversi personaggi.