FloPatch: la tecnologia a ultrasuoni avanzata per la gestione della sepsi

El Camino Health è il primo sistema sanitario al mondo ad adottare FloPatch, una tecnologia nuova e innovativa che monitora il flusso sanguigno in tempo reale. Sviluppato da Flosonics Medical, FloPatch è il primo sistema ecografico Doppler indossabile senza fili al mondo che aiuta i medici a gestire meglio la fluidoterapia endovenosa nelle prime fasi del trattamento della sepsi.

“Il tempismo è fondamentale nel trattamento dei pazienti con sepsi. Il nostro personale infermieristico ha sperimentato personalmente l’efficacia di FloPatch nel monitorare l’efficacia del trattamento nei pazienti che si stanno deteriorando, in particolare quelli con sepsi e pressione bassa”, ha dichiarato Cheryl Reinking, Chief Nursing Officer di El Camino Health. “Siamo orgogliosi di essere il primo ospedale al mondo ad adottare questa tecnologia avanzata e da un anno collaboriamo con Fogarty Innovation e Flosonics Medical per sperimentare FloPatch. Il nostro personale infermieristico l’ha subito apprezzato e ci ha aiutato a decidere in quale punto dell’ospedale la tecnologia sarebbe stata più appropriata”.

Più di un innovativo sistema a ultrasuoni

Quando un paziente arriva in ospedale con una sepsi, la prima linea di trattamento è rappresentata dai fluidi per via endovenosa. Tuttavia, molti pazienti non traggono beneficio e possono essere danneggiati da un eccesso di liquidi endovenosi, anche nelle prime fasi del trattamento. Un eccesso di liquidi per via endovenosa può causare complicazioni che comportano un’ospedalizzazione prolungata e un’assistenza più complessa. Sebbene siano attualmente disponibili strumenti per misurare la reattività ai fluidi, il loro utilizzo è macchinoso e richiede molto tempo. Il dispositivo, approvato dalla FDA, fornisce un metodo semplice, rapido e coerente per misurare le variazioni della funzione cardiaca. Una volta posizionato sul collo del paziente, FloPatch valuta continuamente il flusso sanguigno nelle arterie carotidi, che sono i principali vasi sanguigni che forniscono sangue al cervello, al collo e al viso. FloPatch trasmette poi i dati in modalità wireless a un’applicazione mobile iOS sicura, fornendo ai medici dati in tempo reale e accessibili dal letto del paziente. Si tratta di un dispositivo facile da usare e a mani libere, che può essere utilizzato in meno di un minuto. “Siamo entusiasti di collaborare con El Camino Health per lanciare questa tecnologia a ultrasuoni all’avanguardia”, ha dichiarato il dottor Jon-Emile Kenny, Chief Medical Officer di Flosonics Medical. “FloPatch è più di un innovativo sistema a ultrasuoni, è un nuovo paradigma che collega fisiologia e medicina critica”. Il motore analitico avanzato di FloPatch quantifica e visualizza le metriche che cambiano durante una valutazione e aiuta i medici a fornire un trattamento più preciso dei fluidi e, in definitiva, una migliore assistenza al paziente. Uno studio recente ha dimostrato che per ogni 10 valutazioni FloPatch eseguite, da quattro a cinque pazienti eviteranno un sovraccarico di liquidi potenzialmente pericoloso al pronto soccorso, con conseguente miglioramento degli esiti per i pazienti e un significativo risparmio sui costi. Il team di Flosonics ha lavorato direttamente con i medici di El Camino Health per ottenere una migliore comprensione del percorso del paziente e determinare il miglior uso clinico per la loro tecnologia innovativa. Grazie a questo processo, il team di Flosonics si è concentrato sull’esigenza clinica insoddisfatta di gestire in modo più efficiente i fluidi nei pazienti gravemente malati, proponendo un prodotto che semplifica il flusso di lavoro dei medici e che porta benefici ai pazienti.