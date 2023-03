Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, due spot… compreso quello del deodorante per avventurieri

Con l’approssimarsi del debutto nelle sale di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri (in Italia nelle sale dal 29 marzo) si moltiplicano i contenuti video promozionali ufficiali, e oggi ve ne presentiamo due: un teaser con footage inedito (in cui la fa da padrone Forge, il lestofante interpretato da Hugh Grant) e un singolare spot pubblicitario in cui Michelle Rodriguez e Justice Smith, nei panni di Holga e Simon Aumar, disquisiscono su un tesoro appena recuperato… e che si rivela essere un set di deodorante e bagnoschiuma. Decisamente sopra le righe e metacinematografico, anche per un film volutamente parodistico come questo.

Non è certo un’idea nuova, quella di far recitare i personaggi dei film in spot pubblicitari (magari approfittando di una pausa tra una ripresa e l’altra della pellicola) ma quantomeno, solitamente, si tratta di qualcosa di plausibile e più stratificato in veste di cortometraggio, come in questo spot dell’Audi con Tom Holland, in cui Peter Parker va a scuola guida:

Lo stesso Holland, successivamente, cambierà ingaggio pubblicitario passando da Audi a Hyundai, sia nelle vesti di un Peter Parker appiedato – che riceve un passaggio dal suo amico Ned – che in quelle di Nathan Drake (in un corto piuttosto azzeccato per lo stile del personaggio come visto nel lungometraggio di Uncharted)…

“Indimenticabile”, infine, Wong che tenta di lavare il mantello magico di Doctor Strange col detersivo Tide, mettendo a soqquadro tutto il Greenwich Village di New York…

Questa la sinossi di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri:

Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo, recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate. Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri porta al cinema lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un’avventura divertente e ricca di azione.

Leggi anche: