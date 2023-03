The Elder Scrolls Online: Scribes of Fate ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Il DLC The Elder Scrolls Online: Scribes of Fate è ora disponibile su PC: Bethesda rilascia il trailer di lancio ufficiale per la nuova stagione 2023.

Inizia oggi la nuova avventura targata The Elder Scrolls Online: Ombra su Morrowind, con la pubblicazione del DLC dungeon dal nome Scribes of Fate e dell’aggiornamento 37 per PC/Mac. La versione Xbox e PlayStation di Scribes of Fate, invece, arriverà su console il 28 marzo. Vi presentiamo dunque il trailer ufficiale di lancio rilasciato da Bethesda.

Scribes of Fate introduce due nuovi dungeon PvE per quattro giocatori, ovvero Bal Sunnar e Scrivener’s Hall. I giocatori scopriranno due storie uniche per dare inizio alla grande avventura di Ombra su Morrowind, che condurrà all’imminente prologo di Necrom e al capitolo Necrom entro la fine dell’anno. Entrambi i dungeon si possono affrontare a difficoltà Normale, Veterano e Difficile, e ogni modalità offre ricompense e obiettivi unici: tra questi sei nuovi set di oggetti, due set di mostri e una serie di oggetti collezionabili tra cui una nuova skin, emote e altro ancora.

Insieme al DLC arriverà anche l’aggiornamento numero 37 per il gioco base. Questo nuovo aggiornamento è gratis per tutti i giocatori di ESO e introduce una serie di cambiamenti e migliorie. Tra questi, una nuova funzione di accessibilità (narrazione dello schermo), un nuovo strumento estetico (nascondi spalle) ottenibile nel prossimo evento di gioco Jesters Festival di questo mese e vari miglioramenti qualitativi per il sistema delle case.

Maggiori dettagli su Bal Sunnar e Scrivener’s Hall si trovano sul sito ufficiale di ESO, mentre per maggiori dettagli sulle novità in generale si può consultare le note di aggiornamento sui forum ufficiali di ESO.

Si può accedere al DLC The Elder Scrolls Online: Scribes of Fate tramite l’abbonamento a ESO Plus o acquistarlo per 1.500 Crown tramite il Crown Store all’interno del gioco (alla voce DLC). Inoltre, Scribes of Fate Collector’s Bundle è disponibile per 4.000 Crown e include l’accesso al DLC, la cavalcatura Antecedent Scholar’s Guar, l’animale Blightlord’s Skeever e cinque Crown Experience Scroll.

Sinossi dell’espansione:

Combattete attraverso il tempo e salvate l’anima di un culto daedrico in The Elder Scrolls Online: Scribes of Fate. Date inizio alla saga di Ombra su Morrowind, con due nuovi e avvincenti dungeon, ovvero Bal Sunnar e Scriverner’s Hall, e intraprendete un’avventura che vi condurrà nella Telvanni Peninsula e in altri mondi nel prossimo capitolo The Elder Scrolls Online: Necrom!

