Scoperta la sostanzaa canditata ad aver dato origine alla vita sulla Terra

Un team di scienziati della Rutgers ha identificato una sostanza che potrebbe aver dato origine alla vita sulla Terra. La scoperta è stata pubblicata su Science Advances e ha importanti implicazioni nella ricerca di vita extraterrestre.nIl team di scienziati fa parte del programma di astrobiologia della NASA e cerca di comprendere come le proteine si siano evolute fino a diventare il catalizzatore predominante della vita sulla Terra. Secondo i ricercatori, una sostanza chimica originaria dovrebbe essere abbastanza semplice da potersi assemblare spontaneamente in una “zuppa” prebiotica. Ma avrebbe dovuto essere sufficientemente attivo dal punto di vista chimico da possedere il potenziale per prendere energia dall’ambiente e guidare un processo biochimico. Per fare ciò, i ricercatori hanno adottato un approccio “riduzionista” esaminando le proteine contemporanee esistenti, note per essere associate ai processi metabolici, e riducendole alla loro struttura di base. Dopo una serie di esperimenti, il team ha concluso che il miglior candidato era un semplice peptide con due atomi di nichel, chiamato “Nickelback”. Il nichel era un metallo abbondante nei primi oceani, e quando si legava al peptide, diventava un potente catalizzatore, producendo idrogeno gassoso. L’idrogeno, secondo i ricercatori, era anche più abbondante sulla Terra primitiva e rappresentava una fonte di energia fondamentale. La ricerca potrebbe fornire agli scienziati indizi per individuare pianeti in procinto di produrre la vita, e quando si cercano segni di vita extraterrestre, i ricercatori della NASA potrebbero utilizzare specifiche “biosegnature” come il nickelback per individuare pianeti sul punto di produrre la vita.

In conclusione, il lavoro svolto dal team della Rutgers dimostra semplici enzimi metabolici proteici, molto stabili e attivi, possano coincidere con il punto di partenza plausibile per la vita. La ricerca è un passo avanti importante nella comprensione delle origini della vita sulla Terra e potrebbe anche aiutare gli scienziati a cercare segni di vita extraterrestre.