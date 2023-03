Polisolfuri reattivi nelle verdure: una nuova scoperta per la salute

Gli effetti benefici delle verdure sulla salute sono noti da tempo, ma ci sono composti specifici contenuti in alcuni ortaggi che sono diventati oggetto di grande interesse per la ricerca. In particolare, i polisolfuri reattivi, composti di zolfo presenti in verdure come cipolle e aglio, sono stati identificati come potenti antiossidanti con numerosi benefici per la salute. Tuttavia, la quantificazione precisa dei polisolfuri reattivi nei diversi ortaggi è stata una sfida per i ricercatori, poiché i livelli e i tipi di questi composti variano notevolmente da una verdura all’altra. Ma un gruppo di ricerca guidato dal professor Shingo Kasamatsu, della Osaka Metropolitan University Graduate School of Science, ha sviluppato un metodo per misurare il contenuto di polisolfuri reattivi in 22 diverse verdure in modo selettivo e sensibile. Utilizzando la spettrometria di massa con un metodo di diluizione di isotopi stabili, il team è stato in grado di quantificare il contenuto totale di polisolfuri reattivi in diverse verdure, tra cui cipolle e aglio. Ciò ha permesso ai ricercatori di analizzare le caratteristiche generali di questi composti e di scoprire che gli alti livelli di polisolfuri reattivi si trovano anche in verdure crucifere, come broccoli e cavoli, e non solo in quelle del genere Allium. Questi risultati sono stati pubblicati su Food Chemistry e forniscono una base solida per ulteriori ricerche sui polisolfuri reattivi negli alimenti. In particolare, ci si aspetta che questi studi possano contribuire allo sviluppo di alimenti e integratori ricchi di polisolfuri reattivi con proprietà antiossidanti superiori. In sintesi, questo studio ha fornito importanti informazioni sulla quantificazione del contenuto di polisolfuri reattivi in diverse verdure e ha aperto nuove prospettive per la ricerca sulle proprietà di questi composti e sui loro potenziali benefici per la salute.