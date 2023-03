Oscar 2023: Lady Gaga canta in acustico Hold My Hand

Nonostante alcuni giorni fa fosse stato annunciato che Lady Gaga non si sarebbe esibita durante gli Oscar 2023, la popolare cantante si è presentata sul palco del Dolby Theatre cantando Hold My Hand tratto da Top Gun: Maverick.

Ecco il video.

Lady Gaga si è mostrata struccata e con abiti casual, ed ha incitato il pubblico del Dolby Theatre e da casa con un discorso sulle fragilità e sull’essere eroi nonostante tutto. Qui sotto trovate le sue parole:

Lady Gaga non si doveva presentare sul palco del Doby Theatre per cantare perché impegnata suls set di Joker 2. Secondo quanto riferito da Glen Weiss, produttore della notte degli Oscar:

Abbiamo invitato tutti gli artisti in nomination. Noi abbiamo un grande rapporto con Lady Gaga, ma in questo momento è nel mezzo delle riprese, e vogliamo rispettare ciò che significa lavorare in questa industria ed essere impegnati sul set. E lei non è in grado di offrire una delle sue solite performance, perciò non ci sarà.