Oscar 2023: Jamie Lee Curtis dedica la statuetta anche ai film horror

Durante gli Oscar 2023 l’interprete Jamie Lee Curtis ha ottenuto la statuetta come migliore attrice non protagonista per Everything Everywhere All at Once, e sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles ha voluto riservare un pensiero per tutti, anche per i film horror e di genere in cui ha lavorato per tanti anni (ricordiamo che è la iconica Laurie Strode di Halloween).

Ecco le sue parole dal palco, dopo aver interrotto gli applausi dei presenti in sala:

Basta, ho 45 secondi ed ho promesso che sarei stata brava. Sono centinaia di persone che devo ringraziare, tutta la troupe del film: noi abbiamo vinto l’Oscar. E poi al mio dream team, al mio agente: abbiamo tutti vinto un Oscar. Alla mia famiglia, a mio marito, alle nostre figlie, a mia sorella: abbiamo appena vinto l’Oscar. A chi ha sempre sostenuto i film di genere, che ho fatto per tanti anni, anche a loro dico che abbiamo vinto un Oscar. A mia madre e mio padre, entrambi hanno avuto delle nomination, e ora posso dire loro che ho vinto un Oscar.

Everything Everywhere All at Once ritornerà questa settimana nelle sale cinematografiche.