Oscar 2023: ecco l’abbraccio tra Harrison Ford e Ke Huy Quan

La notte degli Oscar 2023 è stata magica per l’interprete Ke Huy Quan, che è stato premiato come migliore attore non protagonista per Everything Everywhere All at Once, con il lungometraggio che ha vinto la statuetta anche per migliore film. Ma gli appassionati di cult anni Ottanta hanno potuto sognare anche grazie all’abbraccio tra Ke Huy Quan ed Harrison Ford, insieme protagonisti di Indiana Jones e il Tempio Maledetto.

Ecco il video.

Ke Huy Quan freaks out and hugs his ‘Indiana Jones’ co-star Harrison Ford as #EverythingEverywhere wins best picture at the Oscars. pic.twitter.com/nXh700iKbe — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) March 13, 2023

Harrison Ford è salito sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles per annunciare il titolo vincitore come migliore film. Proprio in questa situazione, dopo l’annuncio del lungometraggio vincitore, Harrison Ford e Ke Huy Quan si sono potuti riabbracciare.

Qualche tempo fa lo stesso Ke Huy Quan aveva raccontato di un altro incontro avuto con Harrison Ford durante il D23. Ecco cosa ha detto: