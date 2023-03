Oscar 2023 – Brendan Fraser migliore attore protagonista: “The Whale mi ha salvato”

Brendan Fraser ha pronunciato il suo discorso di ringraziamento per l'Oscar 2023 come migliore attore protagonista ottenuto con The Whale. Ecco le sue parole.

Brendan Fraser ha ottenuto il premio Oscar 2023 come migliore attore protagonista per la sua performance in The Whale. Con la voce rotta dalla commozione l’interprete ha pronunciato il suo discorso facendo un paragone con le balene, proprio come nel lungometraggio di cui è protagonista.

Ecco le sue parole:

Che situazione assurda, forse è così è il multiverso! Grazie all’Academy ed allo studio A24 che ha creduto in questo progetto. Grazie a Darren Aronofsky che mi ha salvato con The Whale. Avete un cuore da balena, è possibile vedere nelle vostre anime, io l’ho fatto. Grazie a tutti i candidati. Voglio dire che solo le balene riescono ad andare così in profondità ed a vedere del talento. Trent’anni fa ho iniziato a lavorare nel cinema, non è stato sempre facile, e non riuscivo sempre ad apprezzare ciò che avevo. Oggi però sono qui, e mi viene fatto questo tributo. Poter risalire in superficie non è facile, e ci sono persone che mi hanno aiutato, come i miei figli. Vi sono molto grato.

Ricordiamo che The Whale è nelle sale cinematografiche dal 23 febbraio.

Potrebbe interessarti anche questa news: