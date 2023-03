Industria chimica: Inail pubblica linee guida per la sicurezza sul lavoro

In Italia, l’industria chimica svolge un ruolo economico di grande importanza. Nel 2020, ha raggiunto un volume di circa 50 miliardi di euro, posizionando il nostro paese al terzo posto tra i produttori europei, dopo la Francia e la Germania. L’industria chimica italiana conta circa 2.800 imprese, di cui l’85% è costituito da piccole o medie aziende, impiegando più di 110.000 lavoratori. Il settore in questione copre l’intera filiera, dalla trasformazione delle materie prime alle produzioni specializzate di prodotti per diversi settori manifatturieri, consumatori e distribuzione. Per questo motivo, è necessario rivedere e aggiornare i protocolli e le procedure di salute e sicurezza sul lavoro per l’intero settore.

Le linee guida per l’adozione dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Sgsl) forniscono alle imprese, in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni, un supporto operativo efficace per l’adozione dei Sgsl. Ciò permette alle aziende di sviluppare un approccio compatibile con i requisiti necessari per ottenere la certificazione secondo gli standard internazionali e di adottare un modello organizzativo e gestionale per la responsabilità amministrativa degli enti, in conformità con il decreto legislativo 231/01.

Da oltre sedici anni, Inail e Federchimica collaborano insieme e nel 2019 le due parti hanno siglato un nuovo protocollo d’intesa per rafforzare la loro collaborazione nata nel 2006. L’obiettivo del protocollo è sempre stato quello di promuovere la cultura della prevenzione sul luogo di lavoro, anche attraverso un rapporto sinergico con le organizzazioni sindacali. Un gruppo composto da professionisti dell’Inail e della Federazione, in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori, ha rivisto le linee guida per adattarle alle modifiche legislative intervenute e alle norme volontarie in materia. L’adozione dei Sgsl offre benefici economici e produttivi per le aziende. In termini di prevenzione aziendale, numerose ricerche hanno dimostrato l’efficacia e la validità dei Sgsl, evidenziando una significativa riduzione della gravità e della frequenza degli infortuni all’interno delle aziende che li hanno adottati.