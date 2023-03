Hyundai lavora ad un’elettrica da meno di 20.000€: sarà fatta così?

Un po’ alla volta, i principali produttori stanno lavorando alle prime auto elettriche entry-level di nuova generazione. Auto con un prezzo rigorosamente sotto ai 25mila euro e che ovviamente impongono più di qualche limite rispetto alle più blasonate berline da 70mila euro. Ma tant’è.

Trai tanti produttori che lavorano alle prime auto elettriche “di massa” c’è anche Hyundai, come rivelano alcuni rumor emersi diverso tempo fa. Il veicolo in questione è un piccolo crossover pensato per le città. Un’auto facile da parcheggiare e a misura di città europea.

Se ne parla da grossomodo un anno e idealmente dovrebbe collocarsi nella stessa fascia di prezzo della Hyundai i10. Si parla di meno di 20mila euro, dunque. Nonostante il prezzo, troveremo comunque alcune “chicche” prese in prestito dalla Ioniq 5, tra cui le maniglie a scomparsa.

Quasi sicuramente il pianale non sarà l’E-GMP, destinato al segmento B, e c’è chi ipotizza che l’auto possa poggiare su una versione leggermente rivista del K1, cioè una piattaforma pensata per le auto a motore endotermico, e non progettata nativamente per le auto elettriche.

Autonomia, tempi di accelerazione e data d’uscita sono ancora un’incognita. In compenso, il magazine Car Scoops ha provato ad immaginare il design del piccolo crossover con un render apocrifo.