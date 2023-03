Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, la nuova clip presenta un sorprendente cameo

La clip di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri che vi presentiamo questa sera è particolarmente gustosa: presenta il “party” protagonista del film alle prese con un labirinto particolarmente complesso e pericoloso, in diretta competizione con altri due gruppi. Ebbene, uno dei due team rivali è la riproposizione live action di quello dello storico cartone degli inizi degli anni ’80!

Non vengono nominati i personaggi per nome, ma fisionomie e costumi sono chiaramente quelli: l’unica differenza è che, rispetto alla serie animata, sembrano decisamente cresciuti, andando quindi a rispondere alla domanda andata insoluta per quasi quarant’anni: come finivano le loro avventure? Perché in realtà la serie, dopo tre stagioni, finiva con un cliffhanger mai risolto, e non abbiamo mai saputo se e come i protagonisti riuscissero a tornare nel loro (nostro) mondo. Ora possiamo dedurre che, semplicemente, non ci sono riusciti, e sono rimasti nell’universo di D&D, che a quanto pare è lo stesso in cui sono ambientate le avventure di Edgin & co.

Curiosità: la serie andò originariamente in onda sull’emittente CBS, realizzata da TOEI (il che la rende, almeno in parte, un anime) ed era una produzione tra la TSR (all’epoca detentrice dei diritti sul franchise) e Marvel Productions. La storia era quella di sei ragazzini, amici, che durante una gita al luna park vengono misteriosamente catapultati in un mondo fantasy in cui ognuno si ritrova “nei panni” di una classe di D&D, come mago, barbaro e ranger, finendo per vivere incredibili avventure.

Questa la sinossi del film:

Un affascinante ladro, insieme a un gruppo di improbabili avventurieri, realizza il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate. Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un’avventura divertente e ricca di azione.

