Tartarughe Ninja: Caos Mutante, quanto è davvero ispirato a Spider-Man: Un nuovo universo?

Il primo trailer di Tartarughe Ninja: Caos Mutante, nuovo reboot della saga delle Teenage Mutant Ninja Turtles, è stato accolto con pareri discordanti: è generalmente piaciuto il tono della pellicola e la caratterizzazione (giustamente) adolescenziale dei quattro protagonisti, ma il design grafico ha subito pareri polarizzanti, tra chi lo ha amato e chi invece non è riuscito a mandar giù molte rivoluzioni nel character design dei protagonisti, poiché (eccessivamente?) attaccato al look dell’iconica serie anni ’80/’90. Lo stile “pittorico”, l’uso del colore e della CGI così particolare, ad ogni modo, ha dato vita all’opinione ormai comune che Spider-Man: Un nuovo universo abbia fatto scuola e in molti tentino di “copiarlo”.

Kellan Jett, visual development artist della pellicola Paramount, ha voluto chiarire la questione, e per lui la cosa è piuttosto semplice.

People keep saying our TMNT movie looks like Spiderverse which I understand, its an easy reference point for people. But for people who dont know, there are like 8 people on the turtles art team that worked on one or both of the Spiderverse films including myself (the second one) — Kellan Jett (@kjettpack) March 7, 2023

La gente continua a dire che il nostro film delle TMNT assomiglia a Spider-Man: Un nuovo universo, cosa che comprendo, dato che è un riferimento piuttosot palese e semplice per il pubblico. Ma per chi non lo sapesse, ci sono circa otto persone nel team artistico delle Turtles che hanno lavorato su uno o entrambi i film dello Spiderverse, tra cui me stesso (per il secondo). In più, una percentuale ancor maggiore ha lavorato su Mitchell contro lo macchine, che definirei come un riferimento migliore rispetto a Spidey. Giusto perché la gente lo sappia! E proprio per essere chiari, penso che lo Spider-verse spacchi, sia bellissimo e ci ha schiuso le porte per provare qualcosa di nuovo. Sono molto felice per quel biscottino, e non solo perché c’ho lavorato sopra. Ma dire che [per TMNT] ci siamo ispirati allo Spider-verse non è corretto.

Questa la sinossi del film:

Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani “fratelli Tartaruga” emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l’aiuto della loro nuova amica April O’Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi. Tartarughe Ninja: Caos Mutante uscirà ad agosto nel 2023, solo al cinema.