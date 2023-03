Tartarughe Ninja: Caos Mutante, ecco il teaser trailer del reboot delle TMNT

Dall’eterno adolescente Seth Rogen, ad agosto 2023 arriva al cinema Tartarughe Ninja: Caos Mutante (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem), reboot cinematografico animato del mitico franchise nato sulle pagine dei fumetti di Kevin Eastman e Peter Laird. Ecco il primo teaser trailer della pellicola, diretta da Jeff Rowe e co-diretta da Kyler Spears, con Seth Rogen come mente creativa e produttore. Il film arriverà nel nostro paese grazie a Eagle Pictures.

Il cast vocale della pellicola è così composto:

Nicolas Cantu – Leo

Shamon Brown Jr. – Mikey

Micah Abbey – Donnie

Brady Noon – Raph

Jackie Chan – Splinter

Ayo Edebiri – April

Ice Cube – Superfly

Seth Rogen – Bebop

John Cena – Rocksteady

Paul Rudd – Mondo Gecko

Natasia Demetriou – Wing Nut

Rose Byrne – Leatherhead

Post Malone – Ray Fillet

Hannibal Buress – Genghis Frog

Maya Rudolph – Cynthia Utram

Giancarlo Esposito – Baxter Stockman

Sinossi:

Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l’aiuto della loro nuova amica April O’Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi. Tartarughe Ninja: Caos Mutante uscirà ad agosto nel 2023 solo al cinema.

Leggi anche: