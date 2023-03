Shazam! Furia degli Dei, confermata la presenza di un importante cameo

Vi avvisiamo che la seguente notizia presenta uno spoiler riguardo la presenza di un personaggio specifico e “inaspettato” all’interno di Shazam! Furia degli Dei, il prossimo film DC in arrivo nelle sale il 16 marzo. Non si tratta di uno spoiler importante sulla trama del film, ma è comunque un elemento (almeno inizialmente) pensato per essere a sorpresa, ma che alla fine è stato spoilerato da Warner Bros. stessa.

A differenza di quanto accaduto con la presenza del “Superman senza testa” della scena post-credit del primo Shazam! in cui era presente il Superman “di” Henry Cavill senza che fosse effettivamente lui, qui siamo più dalle parti della presenza di del Superman… sempre di Henry Cavill alla fine di Black Adam: un cameo che avrebbe potuto avere un riscontro anche futuro ma che, invece, lascerà con ogni probabilità il tempo che trova. Ma andiamo con ordine.

Stiamo parlando della presenza di Wonder Woman all’interno della pellicola. Si tratta di un personaggio che non ci si aspetterebbe naturalmente nel film, anche se i personaggi di Diana Prince e Shazam nei fumetti e nei film animati si sono incontrati più di una volta. In realtà, si tratta di qualcosa che il protagonista Zachary Levy auspicava già dai tempi del primo film: bisogna sempre pensare che quando si trasforma, Billy assume un aspetto non solo possente ma anche adulto, ma mentalmente è un ragazzino, non particolarmente popolare ed estroverso, per giunta, quindi il rapporto con un personaggio femminile “super” come Wonder Woman sarebbe stato potenzialmente molto divertente da esplorare, secondo Levy. E, a quanto pare, sarà così, con la presenza del personaggio interpretato da Gal Gadot che, tra le altre cose, dovrebbe anche aiutare in battaglia l’eroe e la sua super-famiglia. WW dovrebbe apparire almeno in tre distinti momenti, unendo i rumor con quanto effettivamente rilasciato da Warner Bros.

Wonder Woman Figure Leaked from Shazam Fury of Gods#ShazamFuryOfTheGods #DCStudios pic.twitter.com/5rQqKjyqQa — PEGASUS EXPLAINER (@Themoviecon) February 26, 2023

La presenza, difatti, è oramai pubblica e confermata tramite sia la linea di giocattoli ufficiale (in cui è presente anche la sua action figure) che uno spot andato in onda in alcuni paesi in cui si vede la supereroina congedarsi dalla Shazam family sorridendo allo scherzoso invito di Shazam di chiamarlo in futuro per un appuntamento. Un frame all’interno di uno spot giapponese, inoltre, presenta un personaggio in una scena di combattimento di cui si possono vedere solo mani, braccia e capigliatura, lasciando pochi dubbi su chi possa essere.

DC Japan has released a new #ShazamFuryOfTheGods trailer featuring a shot at what looks like Gal Gadot's Wonder Woman! pic.twitter.com/xbgCNSyZOS — Multiverse Analysis (@TheAnalystOne) February 2, 2023

La terza scena (ma qui siamo nell’ambito dei rumor) sarebbe in realtà un sogno (ad occhi aperti?) di Billy che, per l’appunto, sognerebbe un appuntamento con Wonder Woman, ma in questa scena, invece di Gal Gadot, l’invincibile amazzone sarebbe interpretata dall’attrice e modella Taylor Cahill, decisamente (ancora) non famosa.

L’idea in sé è divertente e funziona, resta tuttavia da vedere come tutto ciò possa addirittura non ostacolare il personaggio di Shazam! per un eventuale futuro nel nuovo universo cinematografico DC diretto da James Gunn & Peter Safran.

Il cameo di Cavill all’interno di Black Adam non ha aiutato né Cavill né Dwayne Johnson (anzi) e qui potrebbe essere lo stesso. Collegare specificamente Shazam all’interno del “vecchio” DCEU potrebbe esserne la pietra tombale, ma del resto, anche sul finale della prima stagione di Peacemaker sono comparsi alcuni componenti della “fu” Justice League, quindi è ancora tutto da vedere. Rivedremo Zachary Levy nei panni di Shazam!, calcolando anche che ora come ora sembra proprio che il naturale crossover con Black Adam non si farà? E cosa succederà a Wonder Woman? Il vociferato cameo all’interno di The Flash, a quanto pare, è stato invece tagliato, mentre sappiamo per certo che il terzo film stand-alone non si farà, perlomeno in tempi brevi, e non sarà quello diretto da Patty Jenkins.

Shazam! Furia degli Dei continua la storia di Billy Batson, un teenager al quale basta pronunciare la parola magica “SHAZAM!” per trasformarsi nel supereroe – nonché suo alter ego adulto – Shazam. Dotati dei poteri degli dei, Billy Batson e gli altri membri della famiglia adottiva con cui vive stanno ancora imparando a destreggiarsi tra la vita adolescenziale e quella di supereroi adulti. Si ritroveranno però a fronteggiare le Figlie di Atlante, un vendicativo trio di antiche divinità alla ricerca della magia che è stata loro rubata molto, molto tempo fa. Così Billy, alias Shazam, e la sua famiglia torneranno in azione per salvare i loro superpoteri, le loro vite e il destino di tutto il mondo.

