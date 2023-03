Will Smith ha provato a chiedere scusa a Chris Rock

Domani si terranno gli Oscar 2023, e la memoria va all’anno scorso, quando Will Smith diede uno schiaffo durante la cerimonia al presentatore Chris Rock. Di recente, una fonte vicina allo stesso Will Smith ha rivelato che l’interprete ha provato più volte ad avvicinarsi a Chris Rock per chiedergli direttamente scusa, senza grande successo.

Secondo quanto rivelato:

Will ha provato senza successo fare ammenda del suo torto con Chris Rock, ed ha cercato di affidarsi alla sua famiglia, che per lui è molto importante. Tutto ciò lo ha aiutato a maturare, però dentro di lui ci sono ancora dei rimorsi.

Gli appassionati ricorderanno lo schiaffo dato da Smith lo scorso anno al presentatore dopo una battuta fatta nei confronti della moglie, Jada Pinkett Smith, che è affetta da alopecia. Qualche tempo fa Will Smith ha detto nei confronti della parte di pubblico che resta ancora delusa nei suoi confronti:

Li capisco pienamente, se qualcuno non è pronto per rivedermi sullo schermo lo rispetto, e credo che meritino il loro spazio ed il tempo per non sentirsi pronti.

