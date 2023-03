Tchia: il nuovo video di gameplay ci porta nella Nuova Caledonia

Intraprendendo un viaggio in compagnia della simpatica Tchia (protagonista dell’omonimo videogioco), i giocatori scopriranno che il bellissimo mondo del gioco nasconde anche diversi pericoli. I Maano, malvagie creature di stoffa che rispondono agli ordini del tirannico sovrano dell’arcipelago, Meavora, infestano le isole e i giocatori dovranno usare la loro creatività… e un bel po’ di fuoco per liberare la loro terra da questo branco di servi scervellati. Per mostrare quello che lo sviluppatore Awaceb definisce “combattimento evasivo” di Tchia, lo studio di sviluppo pubblica una nuova featurette di gameplay per l’attesissimo open world a tema tropicale.

Invece di pistole o armi devastanti, l’eroina del gioco, Tchia, ha a disposizione la sua fidata fionda e possiede una straordinaria capacità denominato “salto dell’anima”, che la aiuterà a eludere i nemici e a bruciare i Maano per sbarazzarsene una volta per tutte. È infatti possibile lanciare lanterne e oggetti infiammabili contro i nemici di stoffa per incendiarli, o semplicemente prendere un po’ di dinamite o magari una tanica di benzina dallo zaino e lanciarla, per scatenare una rapida esplosione infuocata.

Man mano che i giocatori avanzano nell’avventura e il mondo si evolve, dovranno affrontare anche sfide più impegnative ed impervie. Le fortezze dei Maano saranno molto più difficili da conquistare e metteranno alla prova creatività e agilità. Piene di grandi cumuli di stoffa, bisogna distruggerle per evitare che i Maano tornino a invadere le isole. Ad attendere Tchia ci saranno anche le prove dei Santuari Totem, dove una serie di sfide uniche metterà alla prova le abilità dei giocatori e aiuteranno la protagonista a raggiungere il suo pieno potenziale.

Vi mostriamo anche un altro video speciale in cui viene introdotto il potere della musica nel gioco: sebbene si possa suonare in qualsiasi momento, l’ukulele di Tchia ha anche abilità uniche. Grazie alle melodie magiche sbloccabili, dette Melodie dell’anima, Tchia può influenzare il mondo che la circonda e sbloccare nuovi oggetti e oggetti che le daranno un vantaggio nell’esplorazione e nel combattimento.

Tchia è un open world sandbox deciso a far vivere un’avventura coinvolgente e ricca di emozioni. Si potrà esplorare un mondo ispirato alla nazione insulare della Nuova Caledonia: dalle profondità dell’oceano alla cima delle sue montagne, grazie all’esclusiva meccanica del salto dell’anima che permette di prendere il controllo di oltre trenta animali e centinaia di oggetti, trasformando l’ambiente in un affascinante strumento di esplorazione in un’avventura incentrata su una storia tenera e coinvolgente.

Tchia sarà disponibile dal 21 marzo 2023 su PC (tramite Epic Games Store), PlayStation 4 e PlayStation 5. Tchia sarà inoltre disponibile sin dal lancio per gli abbonati a PlayStation+ Extra e Premium.

