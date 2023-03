Scream 6: uno dei protagonisti vorrebbe un musical su Ghostface

Dopo che Scream è divenuto un film capace di generare ben cinque sequel ed anche delle serie TV, ora sembra che qualcuno chieda il passaggio successivo, ovvero la produzione di un musical. A dirlo è stato Josh Segarra, uno dei protagonisti di Scream 6.

Ecco le sue parole:

Se si potesse trovare un modo per realizzare un musical su Scream, magari facendo ridere ed allo stesso tempo creando paura nel pubblico, non sarebbe grandioso? Chi lo sa, magari Ghostface ha dei talenti nascosti che ancora non abbiamo individuato.

Del resto Segarra è pratico di musical, considerando la sua presenza a Broadway nella parte di Emilio Estefan in On Your Feet!. Su Rotten Tomatoes Scream 6 è stato approvato dal pubblico con il 93% di recensioni positive. Il lungometraggio è in sala dal 9 marzo.

Ecco la trama:

Dopo gli ultimi omicidi di Ghostface, i quattro sopravvissuti si lasciano alle spalle Woodsboro e iniziano un nuovo capitolo. In Scream VI ritornano Melissa Barrera (“Sam Carpenter”), Jasmin Savoy Brown (“Mindy Meeks-Martin”), Mason Gooding (“Chad Meeks-Martin”), Jenna Ortega (“Tara Carpenter”), Hayden Panettiere (“Kirby Reed”) e Courteney Cox (“Gale Weathers”). E ci sono anche Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra e Samara Weaving.