L’Opéra: da domani su Sky la seconda stagione del serial francese

I riflettori del teatro dell’Opéra di Parigi si riaccendono domani per far luce sulle vicende della sua compagnia di ballo, che fra nuovi arrivi e vecchi rancori deve cominciare le prove ufficiali per far vibrare di emozioni il suo palco con il prossimo balletto. L’Opéra, il “danse drame” franco-belga creato da Cécile Ducrocq e Benjamin Adam che vede protagonista Ariane Labed (vincitrice del premio come miglior attrice a Series Mania 2021 proprio per la sua interpretazione di Zoé in questa serie), torna con una seconda stagione su Sky e in streaming su NOW da domani, domenica 12 marzo.

Apprezzata dal pubblico e dalla critica per il modo in cui analizza gli intrighi politici dietro le quinte del teatro parigino, la serie affronta anche temi importanti come discriminazione e sessismo, seguendo le vicissitudini delle due protagoniste: Zoé, una étoile minacciata di licenziamento e Flora (Suzy Bemba), una giovane danseuse precaria.

Nella seconda stagione, mentre l’Opéra prepara la coreografia del nuovo balletto, Flora e Zoé si ritrovano a ripartire praticamente da capo. L’uscita di scena di Sebastien (Raphaël Personnaz) ha causato non pochi problemi, ma ora la compagnia finalmente ha una nuova guida, Diane Taillandier (Anne Alvaro). I ballerini si sentono estremamente motivati grazie alla sua presenza, ma la fatica, le difficoltà e i litigi non mancheranno.

Protagonista, insieme ad Ariane Labed e Suzy Bemba anche Anne Alvaro, vista in Yves Saint Laurent. La serie è prodotta da Gladys Brookfield-Hampson, Florence Levard e Christophe Toulemonde per Telfrance e Belga Productions.

