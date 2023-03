Humble Heroines Bundle: grande successo in occasione della Giornata internazionale delle donne

Humble Bundle è una piattaforma ormai ben nota, che dal 2010 propone mensilmente diverse raccolte di videogiochi, software, libri e fumetti a prezzi speciali e scontatissimi i cui proventi finiscono, in parte, in beneficenza. Questo mese, tra le varie proposte, è presente un bundle particolarmente ghiotto proposto in occasione del mese in cui si celebra la Giornata internazionale dei diritti delle donne: l’Humble Heroines bundle, che in appena tre giorni ha raccolto quasi 50mila euro in beneficenza.

Si tratta di un bundle videoludico (tipo di contenuti principale della piattaforma) per PC, che fornisce i codici Steam di diversi videogiochi con protagoniste donne:

Control: Ultimate Edition

Syberia: The World Before

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Batora: Lost Haven

Praey for the Gods

Call of the Sea

Sable

Dreamscaper

Come potete vedere, sono compresi anche titoli di prima fascia, per quanto non recentissimi, come Control: Ultimate Edition, Syberia: The World Before ed Hellblade: Senua’s Sacrifice, oltre a Batora: Lost Haven, la cui release è invece piuttosto fresca. Oltretutto, si tratta ad ogni modo di giochi dalla qualità media e dall’appetibilità piuttosto alta, cosa non scontata nelle compilation di questo tipo. Il valore nominale del bundle è superiore a 220 euro su Steam, ed è possibile acquistarlo a partire da circa 14 euro: i vari tier disponibili offrono tutti la stessa quantità di titoli, cambia solo l’importo che si vuole rilasciare, ripartito, tra sviluppatori, piattaforma ed enti di beneficenza, che in questo caso sono Girls Who Code e Girls Make Games Scholarship Fund.

Questa la descrizione ufficiale del bundle:

Abbatti i giganti, esplora i paesaggi temporali, prendi il controllo. Intrepide avventuriere, audaci direttrici, esploratrici nomadi e altre incredibili eroine sono sotto i riflettori in questo nuovissimo bundle di giochi! Affronta la corruzione nel Bureau di Control: Ultimate Edition. Svela l’enigmatica storia che attraversa le maglie del tempo di un’avvocata di New York e di una pianista dell’era della seconda guerra mondiale in Syberia: The World Before. Affronta creature colossali nelle gelide terre selvagge di Praey for the Gods. Inoltre, ottieni Sable, Dreamscaper e molto altro! Per celebrare il mese della storia delle donne questo marzo, gli acquisti di questo bundle aiuteranno Girls Who Code e Girls Make Games Scholarship Fund.

