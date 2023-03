Tekken 8: gameplay reveal trailer per Paul Phoenix

In assoluto uno dei veterani della saga Bandai Namco, Paul Phoenix fa il suo imprescindibile ritorno in scena in Tekken 8 con un gameplay reveal trailer strabordante come la sua personalità. Caratterizzato da un look ancor più trasandato del solito, un ciuffone improponibile e un outfit da nomad biker, entrare in scena spaccando muri e a cavallo di una rombante motocicletta.

Il suo stile è come sempre irruento e inarrestabile, sfoggia un paio di letali contrattacchi ed è un maestro del juggling a mezz’aria. Particolarmente divertente la mossa caricata in cui il braccio sfodera una potenza così paurosa da strappargli la manica del giubbotto di pelle!

Presente fin dal primo capitolo della saga e in ogni singolo capitolo, Paul è a dir poco iconico: un motociclista amante della libertà e sempre alla ricerca di una nuova sfida con cui diventare sempre più forte.

Il personaggio si unisce agli altri già annunciati componenti del roster dell’ottavo capitolo: Jin Kazama, Kazuya Mishima, Jun Kazama, Nina Williams, Marshall Law, King, Jack-8 e Lars Alexandersson.

Il videogioco, di prossima uscita sviluppato per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, sfrutterà al meglio le nuove generazioni di console, usando l’Unreal Engine 5. Tutti i modelli dei personaggi sono stati completamente rifatti da zero, come è stata anche ripensata la filosofia di combattimento, ora improntata all’aggressività, per rendere ancora più spettacolari, divertenti e accessibili i combattimenti.

Leggi anche: