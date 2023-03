Suicide Squad: Kill the Justice League rinviato?

Il nuovo titolo di Rocksteady sta decisamente prendendo una piega inaspettata: Suicide Squad: Kill the Justice League, ad anni dal suo annuncio ufficiale, si è finalmente mostrato al suo pubblico potenziale un paio di settimane fa, con un dietro le quinte che, oltre al design di personaggi e ambientazioni, ha svelato anche le meccaniche di gameplay, spiazzando i giocatori. Proprio a causa dell’accoglienza a dir poco controversa, secondo l’autorevole insider Jason Schreier il gioco sarebbe stato rimandato più avanti nel corso dell’anno rispetto alla data d’uscita prevista (e per ora ancora confermata) del 26 maggio.

NEWS: Warner Bros and Rocksteady have delayed Suicide Squad: Kill The Justice League once again, from May to later this year, according to a person familiar. A showcase of the game during a PlayStation stream last month was poorly received by fans https://t.co/R6gzNaftAv — Jason Schreier (@jasonschreier) March 9, 2023

Quando è stato annunciato, Suicide Squad: Kill the Justice League ha subito conquistato la curiosità del pubblico per meriti innati del team di sviluppo, che ha consacrato una saga granitica come quella di Batman Arkham: vederli alle prese con un supergruppo di villain costretti a combattere contro supereroi “invincibili” come Superman, Flash e Batman era un’idea innovativa e stuzzicante.

La scoperta, tuttavia, del genere di gioco, ha lasciato molti perplessi: un’action shooter in terza persona con funzioni da live service e season pass per le cosmetiche, a metà tra Splatoon e Marvel’s Avengers, volendo azzardare un paragone. Un qualcosa che decisamente non ci si aspettava da Rocksteady, e un genere che puà avere molta fortuna, ma anche crollare rovinosamente in poco nonostante le grandi licenze (vedasi l’esperimento Final Fantasy VII The First Soldier).

Resta da vedere cosa, tuttavia, potrebbe cambiare con un rinvio: la formula di gioco oramai è quella e si può solo tentare di rivoluzionare il marketing… ma ad ogni modo, quando si potrebbe poi rilanciare il titolo, in un anno che, comunque, è ben farcito di titoli attesissimi?

Ricordiamo che nel gioco una formazione originale (ma ricalcata su quella del lungometraggio diretto da David Hayer) della Suicide Squad composta da Harley Quinn (Harleen Quinzel), Deadshot (Floyd Lawton), Captain Boomerang (Dr. Digger Harkness) e King Shark (Nanaue), unirà le forze per sconfiggere i più grandi supereroi del mondo, la Justice League. Il gioco uscirà per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

