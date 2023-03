Oscar 2023: in diretta su Sky, NOw e TV8

Come ormai di consuetudine l’appuntamento più atteso dal mondo del cinema, la Notte degli Oscar, sarà su Sky: la 95ª edizione degli Academy Awards sarà in diretta nella notte tra il 12 e il 13 marzo dalle 23.15 su Sky Cinema Oscar (canale 303 di Sky e in streaming su NOW), su Sky Uno e in chiaro su TV8.

Dagli studi di Sky Francesco Castelnuovo accompagnerà gli spettatori per l’intera serata commentando i momenti salienti, dal Red Carpet fino a tutte le premiazioni dal Dolby Theatre di Los Angeles, insieme al “Cinemaniaco” Gianni Canova e alla giornalista di Sky TG24 Francesca Baraghini. Con loro in studio Costantino della Gherardesca (conduttore di Pechino Express, che torna dal 9 marzo in esclusiva su Sky e NOW), e all’attore Claudio Santamaria, che dal 24 marzo sarà tra i protagonisti della seconda stagione della serie Sky Original Christian, in esclusiva su Sky e NOW.

Il presentatore ufficiale della cerimonia al Dolby Theatre sarà Jimmy Kimmel, accompagnato da una lunga lista di straordinari ospiti/co-conduttori:

Riz Ahmed

Halle Bailey

Antonio Banderas

Elizabeth Banks

Halle Berry

Emily Blunt

Jessica Chastain

John Cho

Glenn Close

Jennifer Connelly

Paul Dano

Ariana DeBose

Cara Delevingne

Harrison Ford

Andrew Garfield

Hugh Grant

Danai Gurira

Salma Hayek Pinault

Kate Hudson

Samuel L. Jackson

Eva Longoria

Dwayne Johnson

Michael B. Jordan

Mindy Kaling

Nicole Kidman

Troy Kotsur

Andie MacDowell

Jonathan Majors

Melissa McCarthy

Janelle Monáe

Elizabeth Olsen

Deepika Padukone

Pedro Pascal

Florence Pugh

Questlove

Zoe Saldaña

John Travolta

Sigourney Weaver

Donnie Yen

La Notte degli Oscar 2023 sarà riproposta integralmente nella mattina e nel pomeriggio di lunedì 13 marzo su Sky Cinema Oscar, successivamente sarà disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW, mentre in prima serata ci sarà l’appuntamento con “Il meglio della Notte degli Oscar 2023” sarà dalle 21.15 su Sky Cinema Oscar e Sky Uno, in seconda serata su TV8, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW.

Leggi anche: