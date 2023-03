Occhi di Gatto: il cartone animato diventerà una serie TV

Arriva dalla Francia una notizia che potrà interessare gli appassionati di serie animata giapponesi delle precedenti decadi: il cartone Occhi di Gatto diventerà una serie TV realizzata dalla rete francese TF1. La news non è stata ancora confermata dal canale, ma è stata resa nota dall’autorevole Le Parisien.

A dirigere il progetto ci sarà Alexandre Laurent, mentre la supervisione sarà della casa di produzione Big Band Story. Non sono stati annunciati i nomi del cast, ma sembra che la serie TV verrà distribuita in Francia nl 2024, e seguirà una distribuzione internazionale.

Occhi di Gatto nasca come un manga shōnen, scritto e disegnato da Tsukasa Hōjō, ed è stato pubblicato in Giappone dal 1981 al 1985. In Italia è arrivato grazie a Star Comics, che lo ha distribuito nel 1999. Si tratta di un manga capace di vendere ben 18 milioni di copie.

Ma molti appassionati italiani ricordano Occhi di Gatto soprattutto per il cartone animato degli anni Ottanta, che è arrivato in Italia nel 1985 sul canale Italia 1. La storia di Occhi di Gatto racconta di tre sorelle che la notte si trasformano in ladre, con lo scopo di recuperare opere d’arte appartenute al padre.