Meta vuole sfidare Twitter con un social network decentralizzato

Meta, l’azienda che controlla Facebook e Instagram, sta lavorando alla creazione di una nuova app autonoma: si tratterebbe di un social basato su contenuti testuali basato sulla tecnologia ActivityPub, cioè il protocollo di social networking decentralizzato usato anche dal concorrente di Twitter, Mastodon.

A dare la notizia è il portale Moneycontrol, che cita diverse fonti anonime informate sul progetto. Il nuovo social decentralizzato probabilmente riprenderà il branding di Instagram, al punto che gli utenti potranno accedere alla nuova piattaforma usando le credenziali di Instagram. Moneycontrol sostiene di aver preso visione di una copia di una breve presentazione interna del prodotto, che illustra il funzionamento e le varie funzionalità della nuova applicazione.

Il progetto viene chiamato internamente con il nome in codice P92. Moneycontrol non è stato in grado di verificare se il progetto sia in una fase ancora embrionale – un’idea o poco più – o se Meta abbia già iniziato la fase di sviluppo della piattaforma. Il sito, ad ogni modo, sembra propendere per quest’ultima ipotesi.

Nel frattempo, Meta ha già dato una prima conferma: “Stiamo esplorando la possibilità di creare una rete sociale decentralizzata autonoma per la condivisione di contenuti testuali”, ha commentato un portavoce. “Crediamo che ci sia l’opportunità per creare uno spazio separato in cui i creatori e le figure pubbliche possono condividere aggiornamenti in tempo reale sugli argomenti a cui sono interessati”.